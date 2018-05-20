Италия: 500 евро за пластиковый стакан
Штраф до 500 евро грозит туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити.
Острова Тремити - единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов - Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза, находящиеся в 20 километрах от восточного берега полуострова Гаргано, называют идиллическими.
Общая площадь архипелага - менее 300 га. Тремити считается раем для дайверов, любителей романтики и уединенного отдыха.
Последствия массового туризма ощутимы и здесь: на островах действительно много пластикового мусора, который захламляет как пляжи, так и прибрежные воды. В связи с этим мэр Тремити Антонио Фентини ввел запрет на пользование пластиковой посудой на архипелаге с мая этого года.
Острова Тремити - единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов - Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза, находящиеся в 20 километрах от восточного берега полуострова Гаргано, называют идиллическими.
Общая площадь архипелага - менее 300 га. Тремити считается раем для дайверов, любителей романтики и уединенного отдыха.
Последствия массового туризма ощутимы и здесь: на островах действительно много пластикового мусора, который захламляет как пляжи, так и прибрежные воды. В связи с этим мэр Тремити Антонио Фентини ввел запрет на пользование пластиковой посудой на архипелаге с мая этого года.
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