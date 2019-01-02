Италия: Аарону Рэмси предложили в «Ювентусе» зарплату в 8 млн евро

Среда, 02 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Аарону Рэмси предложили в «Ювентусе» зарплату в 8 млн евро

Руководство лондонского «Арсенала» неоднократно пыталось продлить текущий контракт с игроком.

В туринском футбольном клубе «Ювентус» предложили хавбеку лондонской команды «Арсенал» Аарону Рэмси контракт, согласно которому годовая зарплата игрока составит 6,5 млн евро за сезон, а с учетом бонусов — 8 млн евро, сообщает 1 декабря Tuttosport.

Текущий контракт Рэмси истекает летом 2019 года и потому с 1 января нового 2019 года футболист получает право вести переговоры о сотрудничестве с другими футбольными клубами, пишет regnum.ru.

При этом руководство лондонской команды неоднократно пыталось продлить текущий контракт с Рэмси, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Отметим, в битве за Рэмси «Ювентус» на данный момент обошел такие клубы, как «ПСЖ», лондонский «МЮ», миланский «Интер», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья