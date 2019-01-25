Италия: Адриано Челентано стал героем мультсериала

Как сообщает издание Serialist, актер и певец сам написал сценарий, спродюсировал и срежиссировал проект под названием "Adrian". Судя по трейлеру, фильм сделан в жанре нуар и киберпанк. Главный герой - молодой часовщик (это первая профессия Челентано) Адриан, похожий на Адриано, и его подружка Гильда, похожая на актрису Клаудию Мори, которые борются за все хорошее против всего плохого с самыми разными злодеями, пишет intermedia.ru.

Премьера первых двух эпизодов мультсериала «Adrian» состоялась 21 и 22 января 2019 года в прайм-тайм на итальянском Canale 5. Всего запланировано девять серий.