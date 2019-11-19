Италия: аэропорты Милана разрешат провоз жидкостей в ручной клади

Также планируется отменить правило, согласно которому пассажиров обязывали вынимать компьютеры, планшеты и смартфоны из сумки.

Основная цель изменений - сократить время, необходимое пассажирам для выхода на посадку.

Благодаря инвестициям в 17 млн евро: для решения проблемы безопасности будут установлены автоматические линии, предназначенные для высокоэффективной проверки ручной клади; ожидается, что аппараты будут иметь пропускную способность около 250 человек в час, сообщает euromag.ru.

Кроме того, уже к лету в Линате и ближе к концу 2020 года в Мальпенсе вместо традиционных рентгенографов будут работать аппараты Eds-Cb (системы обнаружения взрывчатых веществ для ручной клади) с технологией Tac.

С их установкой можно будет повысить уровень безопасности внутри аэропорта, а также оптимизировать работу, обычно выполняемую физическим оператором: необходимо подчеркнуть, что способность системы заключается в автоматическом распознавании минимального процента взрывчатых веществ.

С целью ускорения доступа пассажиров от прибытия в аэропорт до посадки, система Frictionless travel будет использоваться для биометрического распознавания лица. Однако для этого сначала будет необходимо зарегистрироваться в специализированных киосках, где биометрические данные (или электронные удостоверения личности) будут сохраняться в течение года.