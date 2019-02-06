Италия: акция по проверке научной грамотности

9 февраля в 11:00 в Российском центре науки и культуры пройдет международная просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная».

Акция проходит один раз в год и приурочена ко Дню российской науки, учрежденному указом президента РФ в 1999 году и отмечаемому 8 февраля.

«Открытая лабораторная» – это развлечение, которое позволит участникам проверить свои знания о базовых явлениях жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

Стать участником – перевоплотиться в «лаборанта» – сможет каждый желающий. Акция семейная, и интересно будет всем. Однако детям младше 12 лет некоторые задания могут показаться сложными.

Сбор гостей в 10:45. Подробная информация: https://laba.media/materials/aktsiia-otkrytaia-laboratornaia