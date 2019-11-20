Италия: актер Брэд Питт стал лицом модного дома Brioni

Среда, 20 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: актер Брэд Питт стал лицом модного дома Brioni

Актер Брэд Питт стал амбассадором итальянского бренда Brioni, специализирующегося на мужской одежде.

Об этом сообщает The Blueprint.

Модный дом скоро отмечает знаковую дату — 75 лет. Сотрудничество с такой известной личностью как Питт явно приурочено к ней, пишет regnum.ru.

Теперь актер в качестве представителя бренда будет выходить на самые престижные премии лишь в их костюмах, как он делал это ранее на 72-м Каннском кинофестивале. А уже в январе 2020 мы увидим рекламную кампанию с его участием.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)