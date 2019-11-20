Италия: актер Брэд Питт стал лицом модного дома Brioni
Актер Брэд Питт стал амбассадором итальянского бренда Brioni, специализирующегося на мужской одежде.
Об этом сообщает The Blueprint.
Модный дом скоро отмечает знаковую дату — 75 лет. Сотрудничество с такой известной личностью как Питт явно приурочено к ней, пишет regnum.ru.
Теперь актер в качестве представителя бренда будет выходить на самые престижные премии лишь в их костюмах, как он делал это ранее на 72-м Каннском кинофестивале. А уже в январе 2020 мы увидим рекламную кампанию с его участием.