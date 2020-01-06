Италия: Александр Большунов выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Понедельник, 06 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Александр Большунов выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Александр Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски».

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в масс-старте свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме и впервые в своей карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски», пишет regnum.ru.

Лидировавший в общем зачете перед последней гонкой Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) занял в масс-старте 21-е место.

Победителем масс-старта стал Симен Хегстад Крюгер (Норвегия), который преодолел дистанцию в 10 км за карп0 минут 55,8 секунды. Второе место занял Шур Рёте (Норвегия). Российские лыжники Денис Спицов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое места соответственно.

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