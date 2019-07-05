Италия: Алексей Пушков выступил в РЦНК в Риме

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил в Российском центре науки и культуры в Риме на тему «Россия и Европа: бессмысленная конфронтация».

С приветственным словом к многочисленным гостям конференции обратился посол России в Ватикане Александр Авдеев. «Алексей Пушков – блестящий дипломат, а благодаря своей телевизионной карьере он стал одной из самых известных медиа-фигур не только в России, но и во всем мире», – отметил посол.

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, председатель Комитета Госдумы по международным делам с 2011 по 2016 гг., автор и ведущий программы «Постскриптум» на канале ТВ Центр, которая выходит в эфир уже 21 год, Алексей Пушков проанализировал итоги пятилетия кризиса между Россией и Европой, рассказал об искусственном характере этого кризиса, дал критическую оценку европейской санкционной политике, а также ответил на вопрос, не отвернется ли Россия от Европы в сторону Китая.

Говоря о перспективах отношений между Россией и ЕС, А. Пушков выразил уверенность, что в обозримом будущем они вступят в фазу нормализации. «Мать политики – необходимость, – заявил гость Центра. – А Россия необходима Европе точно так же, как и Европа необходима Россия».

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы является символическим моментом, с которого может начаться отход Европы и Росси от политической конфронтации, заявил сенатор.

«Несмотря на напряженность, у Путина есть регулярные контакты с главами Финляндии и Венгрии, с президентом Макроном и канцлером Меркель», – отметил российский сенатор. Поэтому, «вне зависимости от

личностей тех, кто возглавит в ближайшее время ЕС, подходы Европы к России начинают меняться». Европа устала от «давления со стороны США и политики санкций», которую А. Пушков называет «искусственной и бесполезной».

В этот вечер гостями «Русского дома» стало около 200 человек, среди них представители дипломатического корпуса, итальянской знати, известные политические и культурные обозреватели, многочисленные журналисты, лидеры общественного мнения, соотечественники.