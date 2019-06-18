Италия: Алессандро Неста стал главным тренером «Фрозиноне»

Вторник, 18 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Алессандро Неста стал главным тренером «Фрозиноне»

Неста подписал с клубом контракт, рассчитанный на два года.

Новым главным тренером «Фрозиноне» стал Алессандро Неста. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Неста подписал с клубом контракт, рассчитанный на два года. Специалист будет официально представлен в качестве главного тренера «Фрозиноне» 19 июня.

В сезоне 2018/19 «Фрозиноне» занял 19-е месте в турнирной таблице Серии А и вылетел в Серию B, пишет regnum.ru.

Напомним, Неста известен по выступлениям за итальянские «Лацио» и «Милан». В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.

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