Италия: Alfa Romeo Giulietta SZ продали за 567 тысяч евро

Раритетный Alfa Romeo Giulietta SZ впервые увидел свет в 1962 году, но и потом почти не использовался по назначению. Последние 35 лет коллекционная модель находилась на цокольном этаже одного из зданий в итальянском Турине, а после ее обнаружения была продана на аукционе за 567 тысяч евро, сообщает издание Motori.

Отмечается, что найденная на подземной парковке коллекционная модель является одной из самых труднодоступных. Полвека назад было произведено всего 200 таких машин. Они оснащались четырехцилиндровым 1,3-литровым 100-сильным двигателем. Такой агрегат позволял автомобилю развивать скорость до 200 км/час, что делало его одним из лучших на любых соревнованиях, пишет regnum.ru.

У владельца машины не оказалось наследников, поэтому суд Турина постановил, что его активы должны быть проданы на аукционе. Во время торгов стартовая цена автомобиля 14 тысяч евро взлетела до 567 тысяч евро всего за пятнадцать минут.