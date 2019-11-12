Италия: Alfa Romeo отказывается от спорткаров в пользу внедорожников

Об этом сообщается на сайте Diariomotor.

Ранее из модельного ряда компании уже был исключён спорткар 4C. Кроме того, скоро бренд прекратит продажи хэтчбека Giulietta. Таким образом, марка сократит свою модельную линейку, запланированную на 2022 год, до четырех моделей.

Тем временем новый вседорожник Alfa Romeo Tonale должен появится на авторынке в 2021 году, а уже в 2022 году в продаже появится новый внедорожник B-сегмента.

В компании сообщили, что модель Tonale будет с гибридным мотором, а новый внедорожник B-сегмента будет полностью электрическим, пишет regnum.ru.

Электрический внедорожник Alfa Romeo станет конкурентом таких моделей, как Skoda Kamiq, Citroen C3 Aircross, Renault Captur и нового Nissan Juke.

Напомним, причиной прекращения выпуска спорткара Alfa Romeo 4C являются низкие продажи этих авто. За 2018 год данные модели итальянской автокомпании приобрели менее 500 покупателей. Это в два раза меньше, чем было куплено в первый год после появления модели на рынке.