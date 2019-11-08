Италия: Alfa Romeo прекращает производство спорткара 4C

Об этом сообщается на сайте издания Motor1.

Причиной прекращения изготовления модели стал низкий спрос на это авто. Так, за прошлый год итальянской компании удалось продать не более 500 единиц этой модели, что в два раза меньше, чем было продано в первый год после появления авто на рынке, пишет regnum.ru.

Последняя партия спорткаров продаётся в Европе от 63 200 евро. Вместо 4C в компании планируют продавать более современные кроссоверы, такие, например, как Tonale, купе GTV и 8C. Они должны быть созданы до 2022 года.

Напомним, в основе Alfa Romeo 4C лежит карбоновый монокок. Кузов же спорткара изготовлен из лёгких композитных материалов. Общий вес модели равен 895 кг.