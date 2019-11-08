Италия: Alfa Romeo прекращает производство спорткара 4C

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: Alfa Romeo прекращает производство спорткара 4C

Итальянская компания Alfa Romeo снимает с производства карбоновый спорткар 4C.

Об этом сообщается на сайте издания Motor1.

Причиной прекращения изготовления модели стал низкий спрос на это авто. Так, за прошлый год итальянской компании удалось продать не более 500 единиц этой модели, что в два раза меньше, чем было продано в первый год после появления авто на рынке, пишет regnum.ru.

Последняя партия спорткаров продаётся в Европе от 63 200 евро. Вместо 4C в компании планируют продавать более современные кроссоверы, такие, например, как Tonale, купе GTV и 8C. Они должны быть созданы до 2022 года.

Напомним, в основе Alfa Romeo 4C лежит карбоновый монокок. Кузов же спорткара изготовлен из лёгких композитных материалов. Общий вес модели равен 895 кг.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)