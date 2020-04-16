Италия: Аллан может покинуть «Наполи» в летнее ТО
29-летний опорный полузащитник «Наполи» и национальной сборной Бразилии Аллан намерен покинуть неаполитанский клуб по окончании сезона 2019/20.
Желание игрока уйти из «Наполи» связано с его положением в команде. В текущем сезоне Аллан потерял статус ключевого игрока команды, пишет regnum.ru.
Контракт футболиста истекает летом 2023 года. На сегодняшний день трансферная стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.
В текущем сезоне во всех турнирах Аллан принял участие в 24-х играх, в которых заработал 1+1 очка по системе гол+пас.