Италия: Аллегри может возобновить тренерскую карьеру

Об этом 26 мая сообщает Football Italia.

По информации издания, Аллегри намерен работать в чемпионате Италии, но не может рассчитывать на предложение от клуба, соответствующего его амбициям, пишет regnum.ru.

Отмечается, что интерес к Аллегри проявляют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Ньюкасл».