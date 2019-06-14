Италия: Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из "Ювентуса"

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года. Под руководством 51-летнего специалиста клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок Италии, дважды Суперкубок страны и дважды играл в финале Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

"Последние 16 лет я чувствовал себя как в блендере. Нужно вернуть время, которое вы обычно проводите с семьей и друзьями. Я использую этот год для восстановления моих сил перед следующим сезоном", - сказал Аллегри.