Италия: АltaRomaAltaModa в Риме - не только мода

В этом году начала свою работу показами в престижном районе Рима Прати, близ Ватикана. Помимо других, состоялся не простой показ мод, а архитектурный, ведь модельер, Сабрина Персекино (Sabrina Persechino ) в миру именно архитектор. И свою коллекцию прет-а-кутюр она сконструировала так, что все квадраты, прямоугольники и овалы эксперементальной лазерной перфорации подчеркивали контуры женской фигуры. Комбинации кожи, шелка, кашемира и прозрачных тканей выгодно оттеняли изящные формы манекенщиц.

В соседнем зале был представлен Show Case с ювелирными изделиями из золота и камней, вечерними платьями, вдохновленными природой украшениями, сумками, клатчами и многим другим.

Внимание посетителей привлекла новая коллекция "Impero" из кожи , меди и других материалов фирмы “GAIA Italian Handmade Jewellery”, by Gaia Caramazza. Кто не успел увидеть выставку, может круглый год посетить экспозицию в Риме в выставочном зале SPAZIO MARGUTTA по адресу Via Margutta, 86 Roma, на сайте www.gaiacaramazza.it или даже приобрести кое-что на платформе электронной торговли https://gaia-italian-handmade-jewellery.myshopify.com/ После показа мод приглашенные собрались на коктейль в компании молодых и зрелых ценителей индустрии моды, чтобы обсудить увиденное, обменяться идеями и, что немаловажно, контактами, а также наметить совместные проекты. «Привет, Эмираты»

AltaRomaAlta - это не только показы мод и презентации новых креативных дизайнеров, но и культурные мероприятия. Например встреча, с Бенедеттой Паравия (Benedetta Paravia) была вписана в календарь AltaRomaAltaModa In Town и вызвала большой интерес у журналистов. Ака Принцесса Би (Aka Princess Bee), итальянский эксперт по международным отношениям, автор и продюсер, живущая между Дубаем и Римом, приехала в столицу, чтобы представить новую серию телевизионных, веб- и информационных мультимедийных форматов под названием «Привет, Эмираты» (“Hi Emirates”). Они будут транслироваться по случаю Национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов по телеканалам ОАЭ Abu Dhabi TV и Dubai One. Эти передачи продемонстрируют дух толерантности всех семи Объединенных Арабских Эмиратов.

Интереснейшая коллекция

Многие мероприятия в рамках AltaRomaAltaModa прошли и в других помещениях. К примеру, показ интереснейшей коллекции "Celestino" прошел на летней площадке Национальной академии танца (Accademia Nazionale di Danza). Струящиеся ткани и летящие рукава элегантных нарядов Maison Celestino завораживали зрителей под соответствующую моменту музыку.

«Латиноамериканская мода»

Предворило неделю моды в Риме интернациональное мероприятие Latin American Fashion. Ароматы, ритмы и цвета латиноамериканской моды в Риме стали важным событием, спонсируемым CNA Federmoda и посольствами участвующих стран. Двухдневное мероприятие в календаре Capitolina Haute Couture состоялось в Palazzo Ferrajoli, одной из самых престижных исторических резиденций в Риме. В этом дворце на Пьяцца Колонна был организован коллективный показ дизайнеров из Бразилии, Кубы, Эквадора и Мексики. Это большой успех для дипломатической работы Элси Апарисио (Elcy Aparicio), ответственной за проект «Латиноамериканская мода». Дизайнеры из Латинской Америки, которая богата историей, культурой и традициями, показали интересный результат своего творчество на подиуме в Palazzo Ferrajoli.

CNA Federmoda провела также конкурсы для молодых стилистов и дизайнеров из разных стран XXIX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti и International Young Designers Selection – RMI 2019, представив работы лучших на заключительных показах в рамках AltaRomaAltaModa.

Ирина Раскина