Италия: американцев арестовали у Пизанской башни за вандализм

Суббота, 12 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: американцев арестовали у Пизанской башни за вандализм

Двое американских туристов, которые написали свои имена на Пизанской башне, были арестованы.

«Мы не думали, что это преступление. Мы всего лишь хотели сделать памятные селфи», - сказали они полицейским.

«Мы видели на башне и другие высеченные туристами имена, мы не думали, что это преступление», - попытались оправдаться перед полицией 35- и 38-летние медики из США, которые проводят отпуск в Тоскане.

Полицию вызвал один из туристов, находившийся неподалеку. Американцы взобрались наверх соборной колокольни и монетой решили выгравировать на мраморе имена, чтобы сделать селфи. Полиция остановила их на спуске, сообщает euromag.ru.

Прокурор распорядился освободить подозреваемых, не признавая необходимости предварительного заключения, однако американцам все равно придется ответить за содеянное перед судом.

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