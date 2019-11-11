Италия: американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд в РЦНК

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд в РЦНК

В РЦНК в Риме состоялся творческий вечер Джулиана Генри Лоуэнфельда – поэта, одного из лучших переводчиков произведений А.С.Пушкина на английский язык.

Выпускник Гарвардского университета, ученик известной пушкинистки Надежды Семеновны Брагинской рассказал, что связан корнями с русской литературой. Его прадедушка, Рафаэл Лёвенфельд был первым переводчиком произведений Льва Толстого на немецкий язык. Сам же Джулиан, услышав впервые русскую речь на втором курсе в Гарварде, пообещал обязательно выучить язык Пушкина.

«Я люблю Александра Сергеевича как родного, он – Солнце нашей поэзии. Я в душе русский, и поэтому я его чувствую, он во многом мой учитель. При этом мой родной язык — английский, и мне так повезло, что я могу хоть чуть-чуть передать эти мурашки, эту магию», – признался Лоуэнфельд.

В РЦНК Джулиан устроил настоящий праздник поэзии – читал Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Уитмена, а также свои стихи, написанные на русском.

Встреча с американским гостем в представительстве Россотрудничества в Италии прошла в рамках Международного культурного фестиваля «Русский Рим», объединяющего людей, чья деятельность и творчество направлены на популяризацию русской культуры за рубежом.

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Джулиан Генри Лоуэнфельд перевел и поставил «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. За свою книгу «Мой талисман: поэзия и жизнь А.С.Пушкина» в 2010 году удостоен петербургской литературно-художественной премией «Петрополь» и стал первым иностранцем, которому она была присуждена.

Книга представляет собой уникальное двуязычное издание поэзии Пушкина с биографией поэта.

В 2013 году Лоуэнфельд был награжден почетным знаком «За дружбу и сотрудничество» Россотрудничества «за выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке».

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