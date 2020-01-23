Италия: Андрей Ремнёв. Выставка живописи в РЦНК

Художник, вдохновленный символами традиционной русской живописи, приглашает нас погрузиться в язык русских икон, интерпретированных им в современном ключе и под сильным влиянием любимого им классического итальянского искусства, в частности Пьеро Делла Франческа и Беноццо Гоццоли.

В залах «Русского дома» будет представлено 12 полотен, написанных специально для его первой персональной выставки в Вечном городе. Замысел, заложенный А.Ремневым в серию картин, представленных в РЦНК, ставит в центр фигуру женщины, которая является для него наиболее ярким воплощением силы природы.

Во время учебы в МГАХИ им. В.И.Сурикова, Ремнев одним из первых написал диплом на церковную тему. В 1996 году начал 8-летнее изучение иконописи под руководством о. Вячеслава (Савиных) в Спасо-Андронниковом монастыре. Работу на религиозные темы не оставил и в 2000 – 2010-е годы: расписал плафон часовни рядом с этим монастырем, создал большую икону для Дивеевского монастыря.

Техника художника, по его собственным словам, строится на соединении приемов древнерусской иконописи, русской живописи XVIII века, композиционных находок «Мира искусства» и русского конструктивизма. Для написания картин Ремнев использует древние техники, сам изготавливая натуральные краски на основе яичного желтка.

Выставка, организованная римской галереей Dorothy Circus Gallery, будет открыта до 20 февраля.