Италия: Антонио Конте скучает по тренерской работе

Четверг, 31 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Антонио Конте скучает по тренерской работе

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что пока не получал предложения от клубов cерии А.

— Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил, что мне надо отдохнуть в этом году. Жду следующий свой клуб. Я посещал матч «Аталанты» против «Ювентуса», и не получал никаких предложений от итальянских клубов, — цитирует Sky Sport Italia Конте.

Ранее сообщалось, что Конте может возобновить тренерскую карьеру уже по ходу текущего сезона, пишет news.sportbox.ru.

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