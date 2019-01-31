Италия: Антонио Конте скучает по тренерской работе

— Я в порядке, все очень хорошо. Конечно, я скучаю по тренерской работе, но решил, что мне надо отдохнуть в этом году. Жду следующий свой клуб. Я посещал матч «Аталанты» против «Ювентуса», и не получал никаких предложений от итальянских клубов, — цитирует Sky Sport Italia Конте.

Ранее сообщалось, что Конте может возобновить тренерскую карьеру уже по ходу текущего сезона, пишет news.sportbox.ru.