Италия: Антонио Конте станет главным тренером «Интера»

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте возглавит «Интер». Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Конте станет главным тренером «Интера» 29 мая. В этот день он прибудет в Милан для завершения всех формальностей, связанных с контрактом.

Отмечается, что контракт будет подписан на три сезона, в течение которых Конте заработает 12 млн евро. При этом в ближайшие дни «Интер» расторгнет договор с нынешним главным тренером Лучано Спалетти, пишет regnum.ru.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Интер» занял четвертое место в чемпионате Италии и прошел в квалификационный раунд Лиги чемпионов.