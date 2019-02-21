Италия: Апулия все больше притягивает иностранных покупателей жилья

Согласно докладу 2018 года Gate-away.com, Апулия заняла второе место среди итальянских регионов после Тосканы по числу запросов от потенциальных инвесторов.

Традиционные жилые объекты в Апулии, как правило, находятся на побережье Адриатического моря или среди полей, затененных оливковыми рощами. Именно такая собственность больше всего интересует инвесторов, которые нередко превращают ее в отели и хостелы. За последние 10 лет подобная недвижимость заметно подорожала еще и потому, что регион нередко посещают знаменитости, чтобы организовать свадьбу или пышную вечеринку, сообщает NY Times.

Средняя цена дома в Апулии составляет около 1 300 евро за квадратный метр. Бари является самым дорогим районом, а Таранто – самым доступным, хотя цены могут варьироваться в широком диапазоне, по словам местных брокеров. Загородный дом на берегу моря может стоить от 150 000 евро до 300 000 евро, пишет prian.ru.

Многие покупатели сдают в аренду свою недвижимость, когда уезжают из дома. Цены на аренду варьируются от 1 500-2 000 евро до 4 000-5 000 евро в неделю.

10 лет назад северные итальянцы были первыми, кто интересовался жильем в Апулии, когда дом можно было купить всего за 20 000 евро. Но сейчас больше покупателей – иностранцы из Великобритании, США и Австралии, а также Германии, Франции и других европейских стран.

Кстати, сельская Италия сейчас сильно нуждается в новых жителях, потому «заманивает» иммигрантов привлекательными выплатами и домами за 1 евро.