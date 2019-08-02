Италия: арестован находившийся в розыске босс мафии «Ндрангета»

Доменико Креа почти пять лет находился в общенациональном розыске, сообщил журналистам представитель областных правоохранительных органов.

В 2015 году он был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске, возглавлял один из крупнейших мафиозных кланов в Калабрии.

Согласно информации калабрийских правоохранителей, 37-летний мафиози был арестован на рассвете на небольшой вилле в городке Санта-Доменика-ди-Рикади. В момент ареста вместе с ним находились его жена и двое несовершеннолетних детей. У преступника были изъяты 5 тысяч евро. Глава МВД Италии Маттео Салвини поздравил правоохранителей с успехом, отметив, что Креа оставался последним серьезным преступником в Калабрии, скрывавшимся от правосудия.