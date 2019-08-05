Италия: арестованы 7 человек по делу о давке в клубе

Стражи порядка арестовали семь человек по делу о панике и давке в клубе, жертвами которой стали шесть человек в городе Коринальдо. Об этом пишет inforeactor.ru, со ссылкой на РИА Новости. В давке перед концертом погибли пятеро подростков в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая была на концерте вместе с 11-летней дочерью.

Паника началась из-за того, что кто-то использовал в помещении перцовый баллончик. Всего в результате инцидента пострадали около 200 человек.

Полиция в ходе расследования выявила группировку молодых людей 19-22 лет, которые крали украшения на концертах и дискотеках в Италии. Перцовый спрей они могли применить, чтобы сбежать незамеченными после кражи. Всего фигурантами дела о гибели посетителей клуба стали 18 человек, в том числе владельцы заведения, охранники, мэр Коринальдо.

Схожая трагедия произошла 3 июня 2017 года в Турине, сообщает gazeta-margust.ru. В ходе трансляции финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло возникла паника и массовая давка. Всего посмотреть игру тогда собрались около 30 тысяч человек, более 1,6 тысячи пострадали.

Две женщины позднее скончались от полученных травм. К давке привело использование группой грабителей перцового баллончика. Признанные виновными четверо молодых людей марокканского происхождения приговорены к 10 годам заключения.