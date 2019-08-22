Италия: архитектора оштрафовали за Мост Конституции в Венеции

Четверг, 22 Август 2019 Италия Италия

Италия: архитектора оштрафовали за Мост Конституции в Венеции

Конструкция оказалась слишком хрупкой и опасной для здоровья.

Римский суд оштрафовал знаменитого испанско-швейцарского архитектора Сантьяго Калатраву за «грандиозные просчеты» при проектировании Моста Конституции, возведенного в Венеции в 2008 г.

Как сообщает New York Times, конструкция из стали и стекла оказалась слишком хрупкой и небезопасной. Срок службы стеклянных ступеней составлял 20 лет, однако восемь из них из-за постоянного потока туристов с багажом пришли в негодность всего за четыре года. Их замена обошлась городским властям в 36 тыс. евро. Кроме того, во время дождей по мосту можно передвигаться лишь с крайней осторожностью — он становится невероятно скользким. Все это, по мнению суда, звездный архитектор обязан был предусмотреть. Припомнили Калатраве и то обстоятельство, что изначально смета проекта не превышала 7 млн евро, а в итоге новый мост стоил Венеции 11,6 млн, пишет zarubejom.ru.

По решению суда архитектор должен выплатить городу 78 тыс. евро. На вопрос NY Times о возможной апелляции он отвечать отказался.

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