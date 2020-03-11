Италия: Армани пожертвовал 1,4 долларов млн на борьбу с коронавирусом

Среда, 11 Март 2020 Италия Италия

Италия: Армани пожертвовал 1,4 долларов млн на борьбу с коронавирусом

Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа.

Об этом во вторник, 10 марта, сообщило издание Daily Mail.

Средства переведены трем больницам в Милане, римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты. В настоящее время сотрудники компании Armani в Милане работают дома, на производственных площадках работает минимальное количество людей, пишет iz.ru.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь с 7 на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Всего в стране погибли 366 человек (4,96%) от общего числа заболевших.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бета-коронавирусом SARS-CoV-2, появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

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