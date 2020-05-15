Италия атакует боссов мафии

Пятница, 15 Май 2020 Италия Италия

Италия атакует боссов мафии

Итальянская полиция начала жесткую зачистку старейших кланов мафии.

С началом пандемии около 400 человек, осужденных за мафиозную деятельность, были переведены из тюрем под домашний арест, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции.

Министерство юстиции начало работу по пересмотру подобного решения. В итоге, 13 мая, вернули в тюрьму 65-летнего Антонио Сакко. Вслед за ним в тюрьмы начали переводить многих мафиози.

Как оказалось, возвращение мафиозных деятелей в тюрьмы происходило параллельно с полицейской операцией по задержанию членов преступных группировок. В ночь на 12 мая был задержан 91 член мафиозных группировок.

В следственные изоляторы были отправлены представители двух старинных сицилийских кланов Аренелла и Аквасанта.

Кроме того, полиция наложила арест на принадлежавшие членам клана предприятия и недвижимость на сумму 15 млн евро, пишет euromag.ru.

Полиция готовится предъвить задержанным обвинения в вымогательстве, торговле наркотиками, манипуляциях с выигрышами на ипподромах и ряде других преступлений.

На данный момент полиция арестовала две миланские и одну палермскую компанию, принадлежавшие семейству Фонтана из сицилийской Коза Ностры.

«Кланы готовы воспользоваться сложившейся ситуацией и начать охоту на испытывающие трудности компании. Из-за нехватки денежных средств у предпринимателей и коммерсантов в игру могут вмешаться мафиозные группировки, предлагающие свои нелегальные капиталы с тем, чтобы после с помощью рэкета завладеть имуществом и самими предприятиями, ущемляя тем самым свободную конкуренцию», - заявил судья Пьерджорджо Морозини.

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