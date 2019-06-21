Италия: «Аталанта» хочет заполучить Буффона

Пятница, 21 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: «Аталанта» хочет заполучить Буффона

Бывший голкипер итальянского «Ювентуса» и французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту».

По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский «Порту», предложение которого выше, чем предложение «Аталанты», пишет gazeta.ru.

«Аталанта» в прошедшем сезоне итальянской Серии А заняла третье место с 69 очками и получила право сыграть в Лиге Чемпионов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья