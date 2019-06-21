Италия: «Аталанта» хочет заполучить Буффона
Бывший голкипер итальянского «Ювентуса» и французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту».
По информации журналиста Джанулуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет усилить состав перед Лигой чемпионов УЕФА. В связи с этим в сферу интересов тренерского штаба попал Буффон. Итальянского ветерана также рассматривает португальский «Порту», предложение которого выше, чем предложение «Аталанты», пишет gazeta.ru.
«Аталанта» в прошедшем сезоне итальянской Серии А заняла третье место с 69 очками и получила право сыграть в Лиге Чемпионов.