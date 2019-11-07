Италия: «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Сити»

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Сити»

Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. В конце второго тайма, на 43-й минуте, форвард английского клуба Габриэл Жезус не смог реализовать пенальти.

Футболистам «Аталанты» удалось отыграться на 49-й минуте благодаря голу полузащитника Марио Пашалича, пишет regnum.ru.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в группе С, в активе команды одно очко после четырёх туров. «Манчестер» с 10 очками идёт на первом месте.

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