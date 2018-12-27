Италия: автомобиль повредил опору коридора Вазари во Флоренции

Этот 750-метровый переход соединяет два старинных дворца города — Палаццо Веккьо и Палаццо Питти, сообщает 27 декабря местная газета La Stampa.

По данным издания, виновник произошедшего скрылся в места ДТП. Полиция занимается его розыском и изучением данных с видеокамер, которые зафиксировали правонарушителя, пишет iz.ru.

«Речь идет об ущербе в десятки тысяч евро. Надеюсь, что нарушители будут пойманы как можно скорее. То, что случилось ночью, возможно, должно заставить нас задуматься о пересмотре доступа транспортных средств в зону рядом с мостом Понте Веккьо», — сказал директор галереи Уффици Эйке Шмидт.

Коридор Вазари помимо транспортного сооружения, представляет собой и крытую галерею — часть Уффици. В нем выставлены порядка 700 картин, в том числе произведения Леонардо да Винчи, Джотто ди Бондоне, Тициана Вечеллио и других художников.

18 декабря стало известно, что картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», ранее поврежденная вандалом, будет исследована, реставрирована и возвращена в Третьяковскую галерею к концу 2020 года.