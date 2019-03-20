Италия: авторское право ввели в Венеции еще в XV веке

В Венецианском уставе признавались «моральное право» и исключительное право автора и его наследников на использование своего изобретения в течение установленного срока. До этого охрану авторских интересов обеспечивали с помощью системы привилегий, которые выдавала верховная власть.

В уставе говорилось о необходимости сообщать властям Светлейшей республики об изобретениях, чтобы предотвратить его использование третьими лицами. Срок действия патента тогда ограничивался 10 годами, пишет pnp.ru.

Первым в мире человеком, который получил патент на свое изобретение, принято считать скульптора и архитектора эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески. Он придумал баржу с поворотным краном, который позволял ускорить процесс погрузки мраморных плит, предназначенных для собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В 1421 году городская управа выдала Брунеллески подтверждение его исключительного права в течение трех лет на придуманный им механизм.