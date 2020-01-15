Италия: Baglioni приглашает в гастрономический тур по Милану

Гости смогут поужинать в одном из лучших ресторанов в историческом районе Brera, пишет euromag.ru.

Например, в Osteria di Brera, Fioraio Bianchi Caffè , Nabucco и Terrazza Triennale – Osteria con Vista.

Услуга предоставляется в случае бронирования номера больше, чем на три ночи, ужин из трех блюд в одном из ресторанов (напитки не входят в стоимость) и комплимент в номере.