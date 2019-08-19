Италия: Балотелли поблагодарил фанатов «Фламенго»

29-летний форвард был близок к переходу в бразильский клуб, однако в итоге принял решение подписать контракт с «Брешией».

— Спасибо всем болельщикам красно-черных за все сообщения и пожелания любви в эти последние дни. Удачи, «Фламенго», всего наилучшего, — написал Балотелли.

Ранее сообщалось, что решение итальянца перейти в «Брешию» связано с тем, что в детстве он жил в одноименной провинции и желает завершить карьеру в этом клубе, пишет news.sportbox.ru.

Последним местом работы экс-игрока сборной Италии был «Марсель». В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил восемь голов, получил пять желтых карточек и однажды был удален с поля.