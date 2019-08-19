Италия: Балотелли поблагодарил фанатов «Фламенго»

Понедельник, 19 Август 2019 Италия Италия

Италия: Балотелли поблагодарил фанатов «Фламенго»

Итальянский нападающий Марио Балотелли на своей странице в Instagram обратился к болельщикам «Фламенго».

29-летний форвард был близок к переходу в бразильский клуб, однако в итоге принял решение подписать контракт с «Брешией».

— Спасибо всем болельщикам красно-черных за все сообщения и пожелания любви в эти последние дни. Удачи, «Фламенго», всего наилучшего, — написал Балотелли.

Ранее сообщалось, что решение итальянца перейти в «Брешию» связано с тем, что в детстве он жил в одноименной провинции и желает завершить карьеру в этом клубе, пишет news.sportbox.ru.

Последним местом работы экс-игрока сборной Италии был «Марсель». В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил восемь голов, получил пять желтых карточек и однажды был удален с поля.

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