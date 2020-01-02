Италия: Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Четверг, 02 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли попал в очередную скандальную ситуацию.

Форвард находился на пассажирском сидении серебристого Fiat 500 Abarth, когда тот врезался в ворота пекарни в Северной Брешии, сообщает The Sun. Перед этим автомобиль отскочил от бордюра, пишет sport-express.ru.

За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси. До дома Марио добрался пешком.

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