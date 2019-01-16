Италия: Балотелли согласился на условия «Марселя»

Среда, 16 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Балотелли согласился на условия «Марселя»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в ближайшее время подпишет контракт с «Марселем».

По информации источника, итальянец намерен покинуть свой нынешний клуб. Срок действия контракта между сторонами истекает в июне, он может быть расторгнут по взаимному согласию, пишет news.sportbox.ru.

Отмечается, что «Марсель» предложил Балотелли 2 миллиона евро за оставшуюся часть сезона. Затем условия соглашения будут пересмотрены.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел десять матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

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