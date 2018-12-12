Италия: бандиты ограбили почту воспользовавшись канализацией

Среда, 12 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: бандиты ограбили почту воспользовавшись канализацией

Утром неизвестные проникли в только открывшееся почтовое отделение и совершили грабеж.

В общей сложности их денежный куш составил ни много ни мало 95 тысяч евро. По словам полиции, трое вооруженных мужчин внезапно вышли из коллекторов и стали настоящей неожиданностью для директора офиса на Виа Полверьера, который в это время клал деньги в Постамат, пишет napoli1.com.

Бандиты были одеты во все белое, а свои лица скрывали за черными масками. Они забрали все средства и скрылись, воспользовавшись канализационным каналом. Ведется расследование.  

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