Италия: бандиты ограбили почту воспользовавшись канализацией

В общей сложности их денежный куш составил ни много ни мало 95 тысяч евро. По словам полиции, трое вооруженных мужчин внезапно вышли из коллекторов и стали настоящей неожиданностью для директора офиса на Виа Полверьера, который в это время клал деньги в Постамат, пишет napoli1.com.

Бандиты были одеты во все белое, а свои лица скрывали за черными масками. Они забрали все средства и скрылись, воспользовавшись канализационным каналом. Ведется расследование.