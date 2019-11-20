Италия – Белоруссия: мосты дружбы и сотрудничества

В рамках проекта международного сотрудничества сотрудники Белорусского Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» посетили археологический и исторической комплекс «Су-Нуракси-ди Барумини» в Италии, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белорусские специалисты, пообщавшись с итальянскими коллегами, смогли поближе познакомиться с организацией музейного дела, со способами продвижения своего продукта, а также рядом музейных инициатив. Итальянцы также выразили интерес к Несвижу. Было принято решение о намерении в будущем подписать протокол о сотрудничестве.

Профессиональные контакты работников уникальных музейных комплексов Сардинии и Беларуси не случайны, они уходят корнями в далекую историю, в XVI век. Работы выдающегося итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони уже более четырёх веков связывают Сардинию и Беларусь. Имя Бернардони стало своеобразным «культурным мостом» двух стран.

С 1578 по 1583г. известный архитектор Джованни Мария Бернардони жил и работал на острове Сардиния. Здесь сохранились уникальные архитектурные комплексы, возведённые под руководством. Бернардони.

В 1586 году Бернардони по приглашению князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки приехал в Несвиж и созидал здесь на протяжении 13 лет. Костёл Божьего Тела и Несвижский замок, к созданию которых причастен Бернандони, также включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.