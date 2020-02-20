Италия: белорусская делегация побывала на Сардинии

С 7 по 12 февраля 2020 г. делегация агротуристического кластера «Валожынскiя гасцiнцы» побывала с визитом на Сардинии (Автономный регион Италии) в рамках программы Европейского союза МОSТ, в сотрудничестве с руководством Коммуны Гуазила (городок в 40 км от сардинской столицы - Кальяри), а также при поддержке Почётного Консульства Беларуси на Сардинии.

Ознакомительная миссия белорусской делегации началась непосредственно со встречи с молодым мэром г. Гуазила Паолой Казула, которой был организован семинар “Культурная, экономическая и туристическая сохранность сельской местности”, в котором приняли участие - помимо белорусской делегации под руководством Александра Белого (и.о. председателя потребительского кооператива по развитию агроэкотуризма «Валожынскiя гасцiнцы») и состоящей из членов данного колектива (Дмитрия Наконечного, Василия Шакуна, Василия Рубцова, Владимира Фролова), Почетный Консул Беларуси Джузеппе Карбони, местные культурные и социальные организации, местные ремесленники, представители производственной и сельскохозяйственной сферы.

Встреча представляла собой весьма полезный и занимательный обмен опытом и информацией в профессиональной сфере участников, с учётом того что размеры г. Гуазила примерно соответствуют Ракову (Воложинский район, население около 3 тыс. жителей), таким образом, сложившаяся ситуация в данных городках может рассматриваться в схожем ключе.

На протяжении своего пребывания, делегация посетила некоторые предприятия, организации коммуны Гуазила и прилегающей территории, и объекты, представляющие археологическую и туристическую значимость. Основной целью программы стал обмен опытом по сельским традициям, праздникам, национальной кухне, сувенирной продукции, аутентичным занятиям.

Учитывая факт особо тесного сотрудничества данного автономного региона Италии с Беларусью в реализации многочисленных проектов в самых разнообразных сферах, делегация в сопровождении Консула Карбони была принята в резиденции Правительства Автономного региона Сардиния г-жой Джованной Медде, главой отдела международных связей канцелярии правительства.

Благодаря содействию мэра г. Гуазила, Паолы Казула, у членов белорусской делегации была возможность ознакомиться с проектом SemiNow, объединившем агрономов, геологов, экономистов, и других специалистов, озабоченных тем, что большинство традиционных для Сардинии сортов пшеницы больше не выращивается, поскольку мировой рынок диктует свои правила, и стремящихся частично восстановить утраченное многообразие по всей цепочке формирования конечного продукта: от выращивания традиционных местных сортов до помола зерна на коммунальной мельнице и выпека соответствующих местных сортов хлеба и кондитерских изделий. Большинство фермеров, согласных выделить часть посевных площадей и усилий под этот проект, сосредоточено как раз в коммуне Гуазила. В случае успеха проекта SemiNow, он смог бы обеспечить рост локальной экономики и стать важным компонентом бренда территории.Кооператив «Валожынскiя гасцiнцы» продвигает схожие проекты (в частности, проект по возрождению традиционного медоварения), и опыт обеих сторон мог бы стать взаимно полезным.

Во время итоговой встречи на базе офиса Почётного Консульства Беларуси участники проекта поделились некоторыми совместными планами на будущее: это ответный визит сардинской стороны, вероятнее всего, в конце августа 2020 г., когда в Ракове Воложинского района будет проводиться местный фестиваль «Ракаўскі фэст», приуроченный к празднованию 555-летия местечка; возможности совместного проекта или хотя бы периодического обмена опытом по восстановлению оборота утраченных сортов сельскохозяйственных культур, а также изучение возможности постоянного обмена делегациями на региональных фестивалях.