Италия: Бентанкур согласовал новый контракт с «Ювентусом»

Пятница, 14 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Бентанкур согласовал новый контракт с «Ювентусом»

По информации европейских источников, «Ювентус» в ближайшее время объявит о продлении контракта с полузащитником Родриго Бентанкуром.

Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года, а зарплата игрока за сезон составит 2,5 миллиона евро в год.

Бентанкур перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Бока Хуниорс» и в составе туринского клуба стал двукратным чемпионом Италии, а также выиграл Кубок Италии, пишет news.sportbox.ru.

В завершившемся сезоне уругваец провел в чемпионате Италии 31 матч и забил два гола.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья