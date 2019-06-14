Италия: Бентанкур согласовал новый контракт с «Ювентусом»

Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года, а зарплата игрока за сезон составит 2,5 миллиона евро в год.

Бентанкур перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Бока Хуниорс» и в составе туринского клуба стал двукратным чемпионом Италии, а также выиграл Кубок Италии, пишет news.sportbox.ru.

В завершившемся сезоне уругваец провел в чемпионате Италии 31 матч и забил два гола.