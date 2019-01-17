Италия: Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

82-летний политик заявил, что хочет дать услышать свой голос в Европе, которая, по его мнению, должна поменяться.

Соответствующее заявление Берлускони сделал на одном из партийных мероприятий в Сардинии. Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

Политик трижды возглавлял итальянское правительство, впервые заняв пост премьера в 1994 году. Он является единственным премьер-министром Италии, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год, сообщает ТАСС.