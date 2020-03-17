Италия: Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с COVID-2019

Вторник, 17 Март 2020 Италия Италия

Италия: Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с COVID-2019

Северная область Италии Ломбардия получит 10 млн евро на поддержку деятельности медицинских учреждений.

Такую сумму пожертвовал бывший премьер-министр страны, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Об этом говорится в официальном сообщении политического объединения в Twitter.

Таким образом политик откликнулся на отчаянное заявление советника по вопросам благосостояния области Ломбардия Джулио Галлеры, который заявил, что «в отделениях интенсивной терапии региона практически не осталось места».

«Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму в размере 10 млн евро», — говорится в сообщении партии.

Эти средства пойдут на строительство отделений интенсивной терапии на 400 мест, а также другие нужды, связанные с коронавирусом, пишет regnum.ru.

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