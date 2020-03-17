Италия: Берлускони пожертвовал 10 млн евро на борьбу с COVID-2019

Такую сумму пожертвовал бывший премьер-министр страны, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Об этом говорится в официальном сообщении политического объединения в Twitter.

Таким образом политик откликнулся на отчаянное заявление советника по вопросам благосостояния области Ломбардия Джулио Галлеры, который заявил, что «в отделениях интенсивной терапии региона практически не осталось места».

«Сильвио Берлускони решил пожертвовать области Ломбардия сумму в размере 10 млн евро», — говорится в сообщении партии.

Эти средства пойдут на строительство отделений интенсивной терапии на 400 мест, а также другие нужды, связанные с коронавирусом, пишет regnum.ru.