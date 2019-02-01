Италия: Берлускони рассчитывает войти в состав правительства Сальвини

Пятница, 01 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Берлускони рассчитывает войти в состав правительства Сальвини

Экс-премьер считает, что Сальвини не следует работать с партнерами по коалиции, если они «предадут» его.

Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в четверг, 31 января, в интервью La Repubblica предложил лидеру «Лиги» Маттео Сальвини сформировать новое правительство.

Новое большинство в парламенте, по словам Берлускони, может быть сформировано голосами двух их партий, а также тех, кто покинет вторую (помимо «Лиги») ныне правящую партию «Движение 5 звезд», пишет regnum.ru.

В ближайшее время депутаты «Движения» могут проголосовать за проведение расследования в отношении деятельности вице-премьера Сальвини в ситуации с нелегальными мигрантами на борту корабля Diciotti. Сальвини после этого не стоит с ними работать, ведь они предадут его как партнера по коалиции — вместо этого следовало бы сформировать новое правительство, считает Берлускони.

Ранее политологи неоднократно предполагали, что в связи с резким ростом своего рейтинга Сальвини пойдет на разрушение коалиции и новые выборы, потому что после них сможет сам выбирать себе партнера по коалиции и займет пост премьер-министра. Лидер «Лиги» эти предположения неизменно опровергал.

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