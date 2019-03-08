Италия: Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

Пятница, 08 Март 2019 Италия Италия

Италия: Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

В отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони возбудили дело о коррупции.

Об этом рассказало итальянское информагентство AGI.

В список фигурантов дела Берлускони включила прокуратура Рима, подозрение которой вызвал вердикт государственного совета Италии, отменившего постановление суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций подконтрольного ему банка Mediolanum Центральному банку Италии в качестве штрафа.

В 2013 году суд приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Политику запретили занимать публичные должности и участвовать в выборах до 2019 года, однако позже тюремный срок был сокращен до одного года, а наказание заменено на социальные работы в доме престарелых, пишет iz.ru.

Сейчас 82-летний политик возглавляет партию «Вперед, Италия», которая входит во фракцию Европейской народной партии.

17 января Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в мае текущего года.

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