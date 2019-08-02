Италия: бесплатный вход в Миланские музеи в первое воскресенье месяца

Среди музеев и дворцов, которые будет можно посетить, не оплачивая входной билет, - Пинакотека Брера, Музей Новеченто, Музей-студия Франческо Мессины, Городскоий аквариум, Музей Боски ди Стефано и Галерея современного искусства.

В Кастелло Сфорцеско, на время проведения выставок, посвященных Леонардо, действует единый билет стоимостью 5 евро (вместо стандартной цены 10 евро).