Италия: бесплатный вход в Миланские музеи в первое воскресенье месяца

Пятница, 02 Август 2019 Италия Италия

Италия: бесплатный вход в Миланские музеи в первое воскресенье месяца
С 4 августа в Милане можно будет посещать бесплатно музеи в каждое первое воскресенье месяца.

Среди музеев и дворцов, которые будет можно посетить, не оплачивая входной билет, - Пинакотека Брера, Музей Новеченто, Музей-студия Франческо Мессины, Городскоий аквариум, Музей Боски ди Стефано и Галерея современного искусства.

В Кастелло Сфорцеско, на время проведения выставок, посвященных Леонардо, действует единый билет стоимостью 5 евро (вместо стандартной цены 10 евро).

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