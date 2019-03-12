Италия: билеты в римский Колизей подорожают с 1 ноября

Цена билета на посещение всемирно известного древнеримского Колизея осенью возрастет с 12 до 16 евро, сообщили СМИ.

Согласно этой информации, с 1 ноября в Археологический парк Колизея будут продаваться билеты различных типов. Так, билет Basic, который даст туристу возможность посмотреть сам амфитеатр Флавиев, Римский форум и Палатинский холм, будет стоить 16 евро. Сегодня познакомиться с этими же достопримечательностями можно за 12 евро. Кроме того, появится билет под названием Full Experience за 22 евро, по которому в течение двух дней можно будет осматривать и другие части археологического парка, не входящие в традиционный туристический маршрут.

В официальных кассах Колизея РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию, сославшись на то, что до ноября "еще может произойти немало изменений". Зато представитель службы по продаже билетов сообщила агентству, что с марта в кассах Колизея можно за 16 евро приобрести билет Super, который помимо основных достопримечательностей позволит посетить и другие малоизвестные для туристов части археологического парка.

Что касается билета на посещение Колизея, а также Римского форума и Палатинского холма, то он пока по-прежнему стоит 12 евро. Билет действителен в течение двух дней, пишет РИА Новости.

Ежегодно Колизей посещают приблизительно шесть миллионов туристов. По последним данным, он является четвертым по посещаемости туристическим объектом в мире после Лувра, Великой Китайской стены и Национального музея Китая.

Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.