Италия: «Бионический» кот стал звездой интернета

Первой о животном рассказала фотограф Клаудия Роккини. Затем Вито стал героем местных СМИ. В одном из последний постов в инстаграме кота говорится: «Вся пресса говорит обо мне, но я остаюсь скромным, не переживайте».

Сейчас кот живет в Милане, в семье бывшей профессиональной баскетболистки Сильвии Готтарди и дизайнера Линды Ронцони. При этом до смерти матери Сильвии Вито жил с ней в небольшом городке на северо-западе Сицилии и привык гулять на улице, сообщает euromag.ru.

В июле 2018 года женщины уехали в свадебное путешествие. Они оставили кота под присмотром друзей, но тот сбежал. В течение суток питомца не могли найти, а когда обнаружили, оказалось, что он серьезно ранен. Кот попал под машину, его задние лапы были перебиты. Хозяйки срочно вернулись домой.

Травмы Вито были настолько серьезными, что хирурги сразу же удалили одну из лап и попытались сохранить другую, но ее тоже пришлось ампутировать из-за инфекции. Как отмечает BBC News, обычно кошек, которые попадают в подобные ситуации, просто усыпляют. Однако итальянские врачи предоставили Вито «временные ноги» и приступили к разработке специальных бионических протезов.

В итоге операция по установке новых «лапок» прошла успешно, еще несколько месяцев у кота ушло на привыкание к протезам. Все это время Сильвия и Линда вели инстаграм и фейсбук животного. Спустя год в соцсетях Вито можно найти ролики, как питомец играет, ловит мух и даже сам взбирается по лестнице на второй этаж дома.

Хотя Вито называют первым «бионическим» котом Италии, впервые в мире похожие протезы задних лап получил британский кот Оскар еще в 2010 году. Он пострадал при происшествии с кукурузоуборочным комбайном.