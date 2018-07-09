Италия: благотворительный вечер в Риети - под знаком Вкуса

Эта инициатива родилась пять лет назад, когда пятеро друзей (Laura Marciani, Davide del Duca, Roberto Campitelli, Marco Claroni и Michele Papagno), пятеро талантливых шеф- поваров из региона Лацио, влюбленных в Ее Величество Кухню, решили провести первый благотоворительный вечер.

ИЗЫСКАННАЯ АТМОСФЕРА

В этом году «Con il Cuore nel Piatto»' состоится 12 июля 2018 г. неподалеку от Рима (в населенном пункте Madonna degli Angeli, относящемся к коммуне Magliano Sabina, провинция Риети, в загородном гостинично-ресторанном комплексе «Ristorante degli Angeli'», располагающем несколькими шикарными банкетными залами и обширным садом, в которых часто проводятся свадьбы и другие званые вечера, банкеты и церемонии.

Восхитительные пейзажи долины Тибра, несравненная карта вин и оливковых масел (от более чем 80-ти лучших производителей Италии) и высокая кухня звездного шеф-повара - Laura Marciani, чье имя присутствует во многих гастронимических справочниках, в том числе в самых престижных из них (Guida Michelin, Gambero Rosso, Veronelli, Espresso, Pecora Nera...) - что может быть лучше.

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

В этом году средства, собранные на благотворительном вечере «Con il Cuore nel Piatto», пойдут на помощь больным латеральным амиотрофиическим склерозом (SLA, sclerosi laterale amiotrofica) - медленно прогрессирующим, неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Звездные шеф-повара, мастера пиццы, кондитеры встретятся здесь, чтобы собрать средства для тех, кто очень нуждается в помощи. В мероприятии примут участие более 35 кулинаров и 44 спонсора. Вечер начнется в 20.00, чтобы продлиться до поздней ночи.

Название благотворительного вечера - не просто слоган: чтобы вложить сердце в благородное дело, соберутся настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело, а успешную организацию мероприятия гарантирует оргкомитет, уже четыре года подряд доказывавший свой профессионализм и эффективность. На денежные средства, собранные на благотворительных вечерах «Con il Cuore nel Piatto» предыдущих лет, была оказана целевая помощь таким медицинским учреждениям, как детская больница «Оspedale pediatrico Bambino Gesù» (Рим) и гостевой дом для родителей недоношенных новорожденных под патронатом некоммерческой благотворительной организации «Genitin Onlus». Была проведена реконструкция находящейся в ведении благотворительной организации «Каритас» («Caritas») при Римской католической церкви мастерской, в которой организуются профессиональные кулинарные курсы. На средства, собранные во время «Con il Cuore nel Piatto-2017», был приобретен аппарат УЗИ, который используется в настоящее время в NeMO (Neuromuscolar Omnicentre), специализированном отделении поликлиники «Agostino Gemelli» (Рим), предназначенном для помощи больным латеральным амиотрофиическим склерозом и другими неизлечимыми дегенеративными заболеваниями центральной нервной системы (от которых страдают в настоящее время около 40 тысяч жителей Италии). И в этом году все собранные деньги будут направлены в NeMO (Neuromuscolar Omnicentre).

КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В благотворительном вечере примут участие также артисты и музыканты. Начнет вечер выступление блистательного саксофониста Tiziano Matera. Актер, режиссер и телеведущий Corrado Oddi наполнит вечер поэзией двух римских поэтов конца XIX-

начала ХХ вв., Gioachino Belli e Trilussa (псевдоним поэта Carlo Alberto Camillo Marianum Salustri, писавшего на римском диалекте). Музыкальный салон вечер пленительными звуками: маэстро Pericle Odierna исполнит на фортепиано музыку своего сочинения к фильмам «Il Leone di Vetr»', «La Settima Onda», «Bruno e Gina» и «Una Notte ancora». Кроме того, вечер будет сопровождать своими потрясающими музыкальными композициями диджей Ivan Cap.

Художница Arianna Greco займет гостей, дав им возможность понаблюдать за процессом создания одной из своих картин в технике ее же собственного изобретения, ART’ENOICA - живопись на холсте красным вином различных оттенков: от пурпурного до оранжево- красного, от золотисто-желтого до янтарного, от нежно-розового до кирпичного... В специальном экспозиционо-торговом пространстве представит свою печатную продукцию «SLURP» - новая итальянская информационная онлайн-платформа, на которой можно приобрести авторские постеры и другую печатную продукцию, посвященную теме еды. Вырученные от продажи деньги также пойдут на благотворительные цели.

МИСС КРАСОТЫ, ГРАФ И «CUOCO DEL CUORE»

Как и в предыдущие годы, в «Con il Cuore nel Piatto-2018» примет участие победительница очередного национального конкурса красоты «Miss Italia» в номинации «Miss Curvy» (модели размера плюс), очаровательная Chiara Barbaro из Лигурии. Вечер будут вести Michele Papagno и Giuseppe Garozzo Zannini Quirini по прозвищу «Il Conte» или «L'Aristocratico del Gusto» (Граф, Аристократ Вкуса), участник популярного телевизионного шоу-конкурса «Masterchef Italia-4». Начиная с «Con il Cuore nel Piatto-2018» на благотворительном вечере будет присуждаться специальная премия «Cuoco del Cuore», которой шеф-повара будут награждать за особые заслуги одного из своих коллег. Премию этого года получит шеф- повар-женщина, Velia De Santis.

ЭЛЕГАНТНАЯ КУХНЯ PIERLUIGI GALLO

Среди звездных шеф-поваров, принимающих участие в благотворительном мероприятии этого года, особенно хочется остановиться на Pierluigi Gallo - молодом талантливом ученике Niko Romito, знаменитого шеф-повара из Абруццо, имеющего свою собственную кулинарную школу. После непродолжительной раброты в Тиволи Pierluigi Gallo недавно триумфально вернулся в Рим в качестве шеф-повара ресторана «Giulia Restaurant». Расположенный в самом центре Рима (вблизи набережной Тибра, на одной из престижных центральных улиц, via Giulia), ресторан работает по формуле «all day long».

Весьма оригинально и элегантно оформленные внутренние интерьеры и шикарная летняя терраса отличают ресторан, новое детище известного в Риме предпринимателя Carlo Maddalena. Но главное его достоинство - элегантная кухня: простая, но основанная на продуктах высочайшего качества и доверенная талантливому руководству молодого перспективного шеф-повара Pierluigi Gallo, способного авторски интерпретировать уроки своего знаменитого учителя из Абруццо, великого Niko Romito. К 35-ти годам Pierluigi Gallo уже накопил собственный богатый опыт работы в мире ресторанного дела. Происхождения из региона Кампанья, но родившийся в Абруццо, выросший при семейном ресторане, расположенном в окрестностях Vasto (провинция Кьети), где с раннего детства начал изучать на практике работу в баре, пиццерии, в зале ресторана и на его кухне... Начав изучать в университете другую профессию, после нескольких лет учебы Pierluigi Gallo возвращается в знакомый и любимый с детства мир и открывает собственную остерию в своем родном городе. Убедившись в верности избранного пути, решает получить кулинарное образование высшего разряда и поступает в Кулинарную школу Niko Romito (Castel di Sangro, Абруццо)... Затем были работа в знаменитом ресторане Niko Romito «Spazio» (Rivisondoli), затем переезд в Рим, работа в ресторане «All’Oro» с Riccardo Di Giacinto и в «Pagliaccio» с Anthony Genovese и «Gli Ulivi» в Parioli...

Кухню Pierluigi Gallo характеризуют вкусы яркие и сбалансированные одновременно, блюда элегантные и питательные, основанные на уважении к ингредиентам и их узнаваемости. В течение всего дня в ресторане «Giulia Restaurant» предлагаются различные типы меню, но особого внимания заслуживает авторское дегустационное меню Pierluigi Gallo (35 евро) и меню-гурме, которое выходит на сцену и правит бал ежедневно с 19 до 23 часов...

Официальные сведения можно найти по адресу:

https://www.facebook.com/conilcuorenelpiatto/ на официальной странице Facebook благотворительного вечера.

Ирина Раскина