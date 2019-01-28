Италия: Bloomberg узнало сумму долгов владельца Gucci

Понедельник, 28 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Bloomberg узнало сумму долгов владельца Gucci

Задолженность французского холдинга Kering, который владеет модным домом Gucci, составила 1,6 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на итоги аудита деятельности компании.

Как отмечается, итальянские власти открыли расследование в отношении холдинга еще в 2017 году. Аналитики полагают, что по результатам проверки Kering придется заплатить от 1,3 млрд евро до 2 млрд евро, пишет gazeta.ru.

Уточняется, что аудиторский отчет будет изучать итальянское налоговое ведомство, которое по ее итогам объявит свое решение относительно долгов компании.

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