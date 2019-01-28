Италия: Bloomberg узнало сумму долгов владельца Gucci

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на итоги аудита деятельности компании.

Как отмечается, итальянские власти открыли расследование в отношении холдинга еще в 2017 году. Аналитики полагают, что по результатам проверки Kering придется заплатить от 1,3 млрд евро до 2 млрд евро, пишет gazeta.ru.

Уточняется, что аудиторский отчет будет изучать итальянское налоговое ведомство, которое по ее итогам объявит свое решение относительно долгов компании.