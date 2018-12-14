Италия: Боккетти перенес операцию в римской клинике

Пятница, 14 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: Боккетти перенес операцию в римской клинике

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти успешно перенес операцию на голеностопе в римской клинике.

«Защитник Сальваторе Боккетти перенес в Риме операцию на голеностопном суставе. Сальваторе передает всем большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против «Вильярреала». А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!», — говорится в сообщении красно-белых.

В этом сезоне Боккетти провел за «Спартак» 11 матчей в чемпионате России, пишет news.sportbox.ru.

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