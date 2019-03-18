Италия: более 35 млн фальшивых евро изъято неподалеку от Неаполя

Спецоперация Финансовой гвардии Италии в окрестностях Неаполя завершилась конфискацией 36 млн евро фальшивых средств, передает Il Messaggero в пятницу, 15 марта.

Правоохранители пресекли деятельность незаконного предприятия, где производились банкноты «достоинством» в 50 евро, и арестовали двоих человек.

В Финансовой гвардии сообщили, что подделка была исполнена очень качественно, и жертвами фальшивомонетчиков могли стать множество граждан, пишет regnum.ru.